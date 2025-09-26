Stonks (STNK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 7,9 $ 7,9 $ 7,9 24 sa Düşük $ 8,87 $ 8,87 $ 8,87 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 7,9$ 7,9 $ 7,9 24 sa Yüksek $ 8,87$ 8,87 $ 8,87 Tüm Zamanların En Yükseği $ 370,17$ 370,17 $ 370,17 En Düşük Fiyat $ 7,81$ 7,81 $ 7,81 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%44,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%44,84

Stonks (STNK) canlı fiyatı $8,06. STNK, son 24 saat içinde en düşük $ 7,9 ve en yüksek $ 8,87 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STNK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 370,17, en düşük fiyatı ise $ 7,81 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STNK son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,83 ve son 7 günde -%44,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stonks (STNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M Dolaşım Arzı 581,92K 581,92K 581,92K Toplam Arz 581.916,019861517 581.916,019861517 581.916,019861517

Şu anki Stonks piyasa değeri $ 4,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STNK arzı 581,92K olup, toplam arzı 581916.019861517. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,69M.