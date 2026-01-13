Bugünkü Stonks on ETH Fiyatı

Bugünkü Stonks on ETH (STONKS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,20 değişim gösterdi. Mevcut STONKS / USD dönüşüm oranı STONKS başına $ 0 şeklindedir.

Stonks on ETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 219.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B STONKS şeklindedir. Son 24 saat içinde STONKS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STONKS, son bir saatte -%1,12 ve son 7 günde -%5,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stonks on ETH (STONKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 219,39K$ 219,39K $ 219,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 219,39K$ 219,39K $ 219,39K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Stonks on ETH piyasa değeri $ 219,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STONKS arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 219,39K.