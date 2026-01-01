Bugünkü Strategy rStock Fiyatı

Bugünkü Strategy rStock (MSTRR) fiyatı $ 162,33 olup, son 24 saatte % 2,29 değişim gösterdi. Mevcut MSTRR / USD dönüşüm oranı MSTRR başına $ 162,33 şeklindedir.

Strategy rStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 646.168 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,98K MSTRR şeklindedir. Son 24 saat içinde MSTRR, $ 156,39 (en düşük) ile $ 163,12 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 226,63 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 151,02 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSTRR, son bir saatte +%1,52 ve son 7 günde -%0,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Strategy rStock (MSTRR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 646,17K$ 646,17K $ 646,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 646,17K$ 646,17K $ 646,17K Dolaşım Arzı 3,98K 3,98K 3,98K Toplam Arz 3.979,999999892 3.979,999999892 3.979,999999892

