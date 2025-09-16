Stream Guy (STREAMGUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00147765 $ 0,00147765 $ 0,00147765 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00147765$ 0,00147765 $ 0,00147765 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00147765$ 0,00147765 $ 0,00147765 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%7,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%49,73 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stream Guy (STREAMGUY) canlı fiyatı --. STREAMGUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00147765 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STREAMGUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00147765, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STREAMGUY son bir saatte +%7,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%49,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stream Guy (STREAMGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 712,47K$ 712,47K $ 712,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 712,47K$ 712,47K $ 712,47K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.967.291,019749 999.967.291,019749 999.967.291,019749

Şu anki Stream Guy piyasa değeri $ 712,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STREAMGUY arzı 999,97M olup, toplam arzı 999967291.019749. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 712,47K.