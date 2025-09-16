STREAMGUY Hakkında Daha Fazla Bilgi

Stream Guy Logosu

Stream Guy Fiyatı (STREAMGUY)

Listelenmedi

1 STREAMGUY / USD Canlı Fiyatı:

-%49,701D
mexc
USD
Stream Guy (STREAMGUY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:18:17 (UTC+8)

Stream Guy (STREAMGUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
$ 0,00147765
$ 0,00147765$ 0,00147765
24 sa Yüksek

$ 0,00147765
$ 0,00147765$ 0,00147765

$ 0,00147765
$ 0,00147765$ 0,00147765

+%7,59

-%49,73

--

--

Stream Guy (STREAMGUY) canlı fiyatı --. STREAMGUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00147765 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STREAMGUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00147765, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STREAMGUY son bir saatte +%7,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%49,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stream Guy (STREAMGUY) Piyasa Bilgileri

--
----

999,97M
999,97M 999,97M

999.967.291,019749
999.967.291,019749 999.967.291,019749

Şu anki Stream Guy piyasa değeri $ 712,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STREAMGUY arzı 999,97M olup, toplam arzı 999967291.019749. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 712,47K.

Stream Guy (STREAMGUY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Stream Guy / USD fiyat değişimi, $ -0,000698090282224341.
Son 30 gün içerisinde, Stream Guy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stream Guy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stream Guy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000698090282224341-%49,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Stream Guy (STREAMGUY) Nedir?

Making my first pumpfun streaming comeback since November 2024

Stream Guy Fiyat Tahmini (USD)

Stream Guy (STREAMGUY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Stream Guy (STREAMGUY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Stream Guy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Stream Guy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

STREAMGUY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Stream Guy (STREAMGUY) Token Ekonomisi

Stream Guy (STREAMGUY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STREAMGUY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stream Guy (STREAMGUY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Stream Guy (STREAMGUY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STREAMGUY fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STREAMGUY / USD güncel fiyatı nedir?
STREAMGUY / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Stream Guy varlığının piyasa değeri nedir?
STREAMGUY piyasa değeri $ 712,47K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STREAMGUY arzı nedir?
Dolaşımdaki STREAMGUY arzı, 999,97M USD.
STREAMGUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STREAMGUY, ATH fiyatı olan 0,00147765 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STREAMGUY fiyatı (ATL) nedir?
STREAMGUY, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
STREAMGUY işlem hacmi nedir?
STREAMGUY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
STREAMGUY bu yıl daha da yükselir mi?
STREAMGUY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STREAMGUY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-16 10:18:17 (UTC+8)

