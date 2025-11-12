Bugünkü Stream SZN Fiyatı

Bugünkü Stream SZN (STRSZN) fiyatı $ 0,00040834 olup, son 24 saatte % 1,84 değişim gösterdi. Mevcut STRSZN / USD dönüşüm oranı STRSZN başına $ 0,00040834 şeklindedir.

Stream SZN, şu anda piyasa değeri açısından $ 408.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M STRSZN şeklindedir. Son 24 saat içinde STRSZN, $ 0,00038831 (en düşük) ile $ 0,00042006 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00708792 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00034409 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRSZN, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde +%5,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stream SZN (STRSZN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 408,39K$ 408,39K $ 408,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 408,39K$ 408,39K $ 408,39K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.944.149,561407 999.944.149,561407 999.944.149,561407

