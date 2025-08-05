Stressed Guy (STRESSGUY) Nedir?

Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that’s when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone’s anxiety, overthinking, and over-caffeination.

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Stressed Guy (STRESSGUY) Kaynağı Resmi Websitesi

Stressed Guy (STRESSGUY) Token Ekonomisi

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