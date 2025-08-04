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Stride Staked Injective Fiyatı (STINJ)

Listelenmedi

Stride Staked Injective (STINJ) Canlı Fiyat Grafiği

$18,29
$18,29$18,29
+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stride Staked Injective (STINJ) Fiyatı

Stride Staked Injective (STINJ), şu anda 18,29 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 392,02K USD piyasa değerine sahiptir. STINJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stride Staked Injective Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,22
Stride Staked Injective 24 saatlik fiyat değişimi
21,43K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stride Staked Injective (STINJ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +0,220574.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +3,9742523900.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +1,1505269630.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,220574+%1,22
30 Gün$ +3,9742523900+%21,73
60 Gün$ +1,1505269630+%6,29
90 Gün$ 0--

Stride Staked Injective (STINJ) Fiyat Analizi

En güncel Stride Staked Injective fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 18,07
$ 18,07$ 18,07

$ 18,46
$ 18,46$ 18,46

$ 62,85
$ 62,85$ 62,85

%0,00

+%1,22

-%16,58

Stride Staked Injective (STINJ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 392,02K
$ 392,02K$ 392,02K

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21,43K
21,43K 21,43K

Stride Staked Injective (STINJ) Nedir?

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

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Stride Staked Injective (STINJ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stride Staked Injective (STINJ) Token Ekonomisi

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STINJ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STINJ / VND
481.301,35
1 STINJ / AUD
A$28,1666
1 STINJ / GBP
13,7175
1 STINJ / EUR
15,7294
1 STINJ / USD
$18,29
1 STINJ / MYR
RM77,3667
1 STINJ / TRY
743,8543
1 STINJ / JPY
¥2.688,63
1 STINJ / ARS
ARS$24.952,1325
1 STINJ / RUB
1.461,7368
1 STINJ / INR
1.607,5081
1 STINJ / IDR
Rp299.836,0176
1 STINJ / KRW
25.332,3816
1 STINJ / PHP
1.048,1999
1 STINJ / EGP
￡E.885,9676
1 STINJ / BRL
R$100,595
1 STINJ / CAD
C$25,0573
1 STINJ / BDT
2.227,3562
1 STINJ / NGN
27.881,0931
1 STINJ / UAH
763,0588
1 STINJ / VES
Bs2.286,25
1 STINJ / CLP
$17.649,85
1 STINJ / PKR
Rs5.198,9325
1 STINJ / KZT
9.875,6855
1 STINJ / THB
฿591,8644
1 STINJ / TWD
NT$546,5052
1 STINJ / AED
د.إ67,1243
1 STINJ / CHF
Fr14,632
1 STINJ / HKD
HK$143,5765
1 STINJ / MAD
.د.م165,7074
1 STINJ / MXN
$344,2178
1 STINJ / PLN
67,4901
1 STINJ / RON
лв80,1102
1 STINJ / SEK
kr176,6814
1 STINJ / BGN
лв30,7272
1 STINJ / HUF
Ft6.308,9526
1 STINJ / CZK
388,4796
1 STINJ / KWD
د.ك5,57845
1 STINJ / ILS
62,3689