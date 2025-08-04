Stride Staked Injective Fiyatı (STINJ)
Stride Staked Injective (STINJ), şu anda 18,29 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 392,02K USD piyasa değerine sahiptir. STINJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +0,220574.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +3,9742523900.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ +1,1505269630.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Injective / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,220574
|+%1,22
|30 Gün
|$ +3,9742523900
|+%21,73
|60 Gün
|$ +1,1505269630
|+%6,29
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stride Staked Injective fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%1,22
-%16,58
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.
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|1 STINJ / VND
₫481.301,35
|1 STINJ / AUD
A$28,1666
|1 STINJ / GBP
￡13,7175
|1 STINJ / EUR
€15,7294
|1 STINJ / USD
$18,29
|1 STINJ / MYR
RM77,3667
|1 STINJ / TRY
₺743,8543
|1 STINJ / JPY
¥2.688,63
|1 STINJ / ARS
ARS$24.952,1325
|1 STINJ / RUB
₽1.461,7368
|1 STINJ / INR
₹1.607,5081
|1 STINJ / IDR
Rp299.836,0176
|1 STINJ / KRW
₩25.332,3816
|1 STINJ / PHP
₱1.048,1999
|1 STINJ / EGP
￡E.885,9676
|1 STINJ / BRL
R$100,595
|1 STINJ / CAD
C$25,0573
|1 STINJ / BDT
৳2.227,3562
|1 STINJ / NGN
₦27.881,0931
|1 STINJ / UAH
₴763,0588
|1 STINJ / VES
Bs2.286,25
|1 STINJ / CLP
$17.649,85
|1 STINJ / PKR
Rs5.198,9325
|1 STINJ / KZT
₸9.875,6855
|1 STINJ / THB
฿591,8644
|1 STINJ / TWD
NT$546,5052
|1 STINJ / AED
د.إ67,1243
|1 STINJ / CHF
Fr14,632
|1 STINJ / HKD
HK$143,5765
|1 STINJ / MAD
.د.م165,7074
|1 STINJ / MXN
$344,2178
|1 STINJ / PLN
zł67,4901
|1 STINJ / RON
лв80,1102
|1 STINJ / SEK
kr176,6814
|1 STINJ / BGN
лв30,7272
|1 STINJ / HUF
Ft6.308,9526
|1 STINJ / CZK
Kč388,4796
|1 STINJ / KWD
د.ك5,57845
|1 STINJ / ILS
₪62,3689