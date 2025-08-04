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Strong Fiyatı (STRONG)

Listelenmedi

Strong (STRONG) Canlı Fiyat Grafiği

$1,67
$1,67$1,67
-%7,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Strong (STRONG) Fiyatı

Strong (STRONG), şu anda 1,67 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 671,04K USD piyasa değerine sahiptir. STRONG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Strong Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%7,54
Strong 24 saatlik fiyat değişimi
399,82K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Strong (STRONG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Strong / USD fiyat değişimi, $ -0,135933202117672.
Son 30 gün içerisinde, Strong / USD fiyat değişimi, $ +0,5836800300.
Son 60 gün içerisinde, Strong / USD fiyat değişimi, $ +0,3741082230.
Son 90 gün içerisinde, Strong / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,135933202117672-%7,54
30 Gün$ +0,5836800300+%34,95
60 Gün$ +0,3741082230+%22,40
90 Gün$ 0--

Strong (STRONG) Fiyat Analizi

En güncel Strong fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,61
$ 1,61$ 1,61

$ 1,89
$ 1,89$ 1,89

$ 1.217,44
$ 1.217,44$ 1.217,44

-%0,54

-%7,54

-%13,99

Strong (STRONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 671,04K
$ 671,04K$ 671,04K

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399,82K
399,82K 399,82K

Strong (STRONG) Nedir?

Governance Token for StrongBlock DeFi platform.

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Strong (STRONG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Strong (STRONG) Token Ekonomisi

Strong (STRONG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STRONG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STRONG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STRONG / VND
43.946,05
1 STRONG / AUD
A$2,5718
1 STRONG / GBP
1,2525
1 STRONG / EUR
1,4362
1 STRONG / USD
$1,67
1 STRONG / MYR
RM7,0641
1 STRONG / TRY
67,9189
1 STRONG / JPY
¥245,49
1 STRONG / ARS
ARS$2.278,2975
1 STRONG / RUB
133,4664
1 STRONG / INR
146,7763
1 STRONG / IDR
Rp27.377,0448
1 STRONG / KRW
2.313,0168
1 STRONG / PHP
95,7077
1 STRONG / EGP
￡E.80,8948
1 STRONG / BRL
R$9,185
1 STRONG / CAD
C$2,2879
1 STRONG / BDT
203,3726
1 STRONG / NGN
2.545,7313
1 STRONG / UAH
69,6724
1 STRONG / VES
Bs208,75
1 STRONG / CLP
$1.611,55
1 STRONG / PKR
Rs474,6975
1 STRONG / KZT
901,7165
1 STRONG / THB
฿54,0412
1 STRONG / TWD
NT$49,8996
1 STRONG / AED
د.إ6,1289
1 STRONG / CHF
Fr1,336
1 STRONG / HKD
HK$13,1095
1 STRONG / MAD
.د.م15,1302
1 STRONG / MXN
$31,4294
1 STRONG / PLN
6,1623
1 STRONG / RON
лв7,3146
1 STRONG / SEK
kr16,1322
1 STRONG / BGN
лв2,8056
1 STRONG / HUF
Ft576,0498
1 STRONG / CZK
35,4708
1 STRONG / KWD
د.ك0,50935
1 STRONG / ILS
5,6947