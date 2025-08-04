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Stronghold Staked SOL Fiyatı (STRONGSOL)

Listelenmedi

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$182,94
$182,94$182,94
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyatı

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL), şu anda 182,94 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 24,42M USD piyasa değerine sahiptir. STRONGSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stronghold Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,67
Stronghold Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
133,67K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +1,22.
Son 30 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +19,3798037820.
Son 60 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +15,3159380340.
Son 90 gün içerisinde, Stronghold Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +25,448595880146.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,22+%0,67
30 Gün$ +19,3798037820+%10,59
60 Gün$ +15,3159380340+%8,37
90 Gün$ +25,448595880146+%16,16

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Fiyat Analizi

En güncel Stronghold Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 180,55
$ 180,55$ 180,55

$ 185,0
$ 185,0$ 185,0

$ 311,43
$ 311,43$ 311,43

+%0,50

+%0,67

-%15,10

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,42M
$ 24,42M$ 24,42M

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133,67K
133,67K 133,67K

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Nedir?

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Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Token Ekonomisi

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STRONGSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STRONGSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STRONGSOL / VND
4.814.066,1
1 STRONGSOL / AUD
A$281,7276
1 STRONGSOL / GBP
137,205
1 STRONGSOL / EUR
157,3284
1 STRONGSOL / USD
$182,94
1 STRONGSOL / MYR
RM773,8362
1 STRONGSOL / TRY
7.440,1698
1 STRONGSOL / JPY
¥26.892,18
1 STRONGSOL / ARS
ARS$249.575,895
1 STRONGSOL / RUB
14.607,759
1 STRONGSOL / INR
16.032,8616
1 STRONGSOL / IDR
Rp2.999.015,9136
1 STRONGSOL / KRW
252.678,5574
1 STRONGSOL / PHP
10.480,6326
1 STRONGSOL / EGP
￡E.8.859,7842
1 STRONGSOL / BRL
R$1.009,8288
1 STRONGSOL / CAD
C$250,6278
1 STRONGSOL / BDT
22.278,4332
1 STRONGSOL / NGN
278.871,9066
1 STRONGSOL / UAH
7.632,2568
1 STRONGSOL / VES
Bs22.501,62
1 STRONGSOL / CLP
$176.902,98
1 STRONGSOL / PKR
Rs51.852,5136
1 STRONGSOL / KZT
98.778,453
1 STRONGSOL / THB
฿5.927,256
1 STRONGSOL / TWD
NT$5.457,1002
1 STRONGSOL / AED
د.إ671,3898
1 STRONGSOL / CHF
Fr146,352
1 STRONGSOL / HKD
HK$1.436,079
1 STRONGSOL / MAD
.د.م1.657,4364
1 STRONGSOL / MXN
$3.435,6132
1 STRONGSOL / PLN
673,2192
1 STRONGSOL / RON
лв799,4478
1 STRONGSOL / SEK
kr1.765,371
1 STRONGSOL / BGN
лв309,1686
1 STRONGSOL / HUF
Ft62.887,4544
1 STRONGSOL / CZK
3.880,1574
1 STRONGSOL / KWD
د.ك55,7967
1 STRONGSOL / ILS
621,996