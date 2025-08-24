STUPID INU (STUPID) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00102309 $ 0,00102309 $ 0,00102309 24 sa Düşük $ 0,00184452 $ 0,00184452 $ 0,00184452 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00102309$ 0,00102309 $ 0,00102309 24 sa Yüksek $ 0,00184452$ 0,00184452 $ 0,00184452 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0068393$ 0,0068393 $ 0,0068393 En Düşük Fiyat $ 0,00102309$ 0,00102309 $ 0,00102309 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,99

STUPID INU (STUPID) canlı fiyatı $0,00127477. STUPID, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00102309 ve en yüksek $ 0,00184452 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STUPID için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0068393, en düşük fiyatı ise $ 0,00102309 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STUPID son bir saatte +%10,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,26 ve son 7 günde -%22,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

STUPID INU (STUPID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.958.878,002598 999.958.878,002598 999.958.878,002598

Şu anki STUPID INU piyasa değeri $ 1,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STUPID arzı 999,96M olup, toplam arzı 999958878.002598. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,27M.