STUPID INU Fiyatı (STUPID)
+%10,73
-%29,26
-%22,99
-%22,99
STUPID INU (STUPID) canlı fiyatı $0,00127477. STUPID, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00102309 ve en yüksek $ 0,00184452 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STUPID için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0068393, en düşük fiyatı ise $ 0,00102309 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STUPID son bir saatte +%10,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,26 ve son 7 günde -%22,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki STUPID INU piyasa değeri $ 1,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STUPID arzı 999,96M olup, toplam arzı 999958878.002598. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,27M.
Gün içerisinde, STUPID INU / USD fiyat değişimi, $ -0,000527310901542204.
Son 30 gün içerisinde, STUPID INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, STUPID INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, STUPID INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000527310901542204
|-%29,26
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
This is a meme coin called STUPID INU, symbol STUPID, launched 2 hours 15 minutes ago on August 12, 2025. The meme theme features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The launch followed a typical Solana meme coin pattern: starting with a migration or initial liquidity addition on Raydium (labeled "MIGRATION LETS BONK" in event logs), followed by rapid promotions including Dexscreener updates and boosts, Meteora pool creations, and calls from channels like MadApes, Crafty Gambles, and Maestros Gamble. Mint and freeze authorities were revoked shortly after launch, which is a positive sign for decentralization. It quickly trended on Dexscreener (reaching #3 or #4 in hourly trends), gained listings on platforms like Moontok, and saw smart money buys and high engagement on X.
