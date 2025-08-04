SUBY (SUBY) Nedir?

Suby is an on-chain payment processor enabling business owners and private groups to effectively monetize their communities and leads. We've developed an automated Discord subscription system that allows owners to set up customizable subscription plans, including pricing and billing cycles. Suby automatically assigns and removes Discord roles based on subscription status, and provides business owners with a centralized management dashboard

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SUBY (SUBY) Token Ekonomisi

SUBY (SUBY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUBY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!