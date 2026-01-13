Bugünkü SUI Agents Fiyatı

Bugünkü SUI Agents (SUIAI) fiyatı $ 0,00248788 olup, son 24 saatte % 5,24 değişim gösterdi. Mevcut SUIAI / USD dönüşüm oranı SUIAI başına $ 0,00248788 şeklindedir.

SUI Agents, şu anda piyasa değeri açısından $ 166.014 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 66,79M SUIAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SUIAI, $ 0,00248578 (en düşük) ile $ 0,00318108 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,375199 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00241128 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUIAI, son bir saatte -%4,77 ve son 7 günde -%63,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SUI Agents (SUIAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 166,01K$ 166,01K $ 166,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 166,01K$ 166,01K $ 166,01K Dolaşım Arzı 66,79M 66,79M 66,79M Toplam Arz 66.785.500,0 66.785.500,0 66.785.500,0

Şu anki SUI Agents piyasa değeri $ 166,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIAI arzı 66,79M olup, toplam arzı 66785500.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 166,01K.