Bugünkü canlı SUI Agents fiyatı 0,00248788 USD. SUIAI piyasa değeri ise 166.014 USD. SUIAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SUIAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUIAI Fiyat Bilgileri

SUIAI Nedir

SUIAI Whitepaper

SUIAI Resmi Websitesi

SUIAI Token Ekonomisi

SUIAI Fiyat Tahmini

SUI Agents Logosu

SUI Agents Fiyatı (SUIAI)

Listelenmedi

1 SUIAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00248791
$0,00248791
-%4,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SUI Agents (SUIAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-13 05:14:46 (UTC+8)

Bugünkü SUI Agents Fiyatı

Bugünkü SUI Agents (SUIAI) fiyatı $ 0,00248788 olup, son 24 saatte % 5,24 değişim gösterdi. Mevcut SUIAI / USD dönüşüm oranı SUIAI başına $ 0,00248788 şeklindedir.

SUI Agents, şu anda piyasa değeri açısından $ 166.014 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 66,79M SUIAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SUIAI, $ 0,00248578 (en düşük) ile $ 0,00318108 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,375199 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00241128 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUIAI, son bir saatte -%4,77 ve son 7 günde -%63,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SUI Agents (SUIAI) Piyasa Bilgileri

$ 166,01K
$ 166,01K

--
--

$ 166,01K
$ 166,01K

66,79M
66,79M

66.785.500,0
66.785.500,0

Şu anki SUI Agents piyasa değeri $ 166,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIAI arzı 66,79M olup, toplam arzı 66785500.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 166,01K.

SUI Agents Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00248578
$ 0,00248578
24 sa Düşük
$ 0,00318108
$ 0,00318108
24 sa Yüksek

$ 0,00248578
$ 0,00248578

$ 0,00318108
$ 0,00318108

$ 0,375199
$ 0,375199

$ 0,00241128
$ 0,00241128

-%4,77

-%5,24

-%63,42

-%63,42

SUI Agents (SUIAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SUI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,000137693549037398.
Son 30 gün içerisinde, SUI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0010358201.
Son 60 gün içerisinde, SUI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0014513878.
Son 90 gün içerisinde, SUI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,006069290368746952.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000137693549037398-%5,24
30 Gün$ -0,0010358201-%41,63
60 Gün$ -0,0014513878-%58,33
90 Gün$ -0,006069290368746952-%70,92

SUI Agents için Fiyat Tahmini

2030 için SUI Agents (SUIAI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SUIAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için SUI Agents (SUIAI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında SUI Agents fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
SUI Agents varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? SUI Agents Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SUIAI varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SUI Agents (SUIAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-13 05:14:46 (UTC+8)

SUI Agents (SUIAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

SUI Agents Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

$1,0000

$0,01912

$0,8064

$0,6443

$0,08085

