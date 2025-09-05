SUI Desci Agents (DESCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009819 $ 0,00009819 $ 0,00009819 24 sa Düşük $ 0,00015601 $ 0,00015601 $ 0,00015601 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009819$ 0,00009819 $ 0,00009819 24 sa Yüksek $ 0,00015601$ 0,00015601 $ 0,00015601 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02488851$ 0,02488851 $ 0,02488851 En Düşük Fiyat $ 0,00005728$ 0,00005728 $ 0,00005728 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,91 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%71,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%71,70

SUI Desci Agents (DESCI) canlı fiyatı $0,00010373. DESCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009819 ve en yüksek $ 0,00015601 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02488851, en düşük fiyatı ise $ 0,00005728 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DESCI son bir saatte -%0,91 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,72 ve son 7 günde -%71,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SUI Desci Agents (DESCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 66,52K$ 66,52K $ 66,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,64K$ 106,64K $ 106,64K Dolaşım Arzı 623,85M 623,85M 623,85M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SUI Desci Agents piyasa değeri $ 66,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESCI arzı 623,85M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,64K.