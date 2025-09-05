DESCI Hakkında Daha Fazla Bilgi

DESCI Fiyat Bilgileri

DESCI Resmi Websitesi

DESCI Token Ekonomisi

DESCI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SUI Desci Agents Logosu

SUI Desci Agents Fiyatı (DESCI)

Listelenmedi

1 DESCI / USD Canlı Fiyatı:

$0,0001047
$0,0001047$0,0001047
-%15,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SUI Desci Agents (DESCI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:55:08 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00009819
$ 0,00009819$ 0,00009819
24 sa Düşük
$ 0,00015601
$ 0,00015601$ 0,00015601
24 sa Yüksek

$ 0,00009819
$ 0,00009819$ 0,00009819

$ 0,00015601
$ 0,00015601$ 0,00015601

$ 0,02488851
$ 0,02488851$ 0,02488851

$ 0,00005728
$ 0,00005728$ 0,00005728

-%0,91

-%15,72

-%71,70

-%71,70

SUI Desci Agents (DESCI) canlı fiyatı $0,00010373. DESCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009819 ve en yüksek $ 0,00015601 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02488851, en düşük fiyatı ise $ 0,00005728 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DESCI son bir saatte -%0,91 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,72 ve son 7 günde -%71,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SUI Desci Agents (DESCI) Piyasa Bilgileri

$ 66,52K
$ 66,52K$ 66,52K

--
----

$ 106,64K
$ 106,64K$ 106,64K

623,85M
623,85M 623,85M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SUI Desci Agents piyasa değeri $ 66,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESCI arzı 623,85M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,64K.

SUI Desci Agents (DESCI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SUI Desci Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SUI Desci Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0000179754.
Son 60 gün içerisinde, SUI Desci Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0000885238.
Son 90 gün içerisinde, SUI Desci Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0010344971828780384.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%15,72
30 Gün$ -0,0000179754-%17,32
60 Gün$ -0,0000885238-%85,34
90 Gün$ -0,0010344971828780384-%90,88

SUI Desci Agents (DESCI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SUI Desci Agents (DESCI) Kaynağı

Resmi Websitesi

SUI Desci Agents Fiyat Tahmini (USD)

SUI Desci Agents (DESCI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SUI Desci Agents (DESCI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SUI Desci Agents için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SUI Desci Agents fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DESCI Varlığından Yerel Para Birimlerine

SUI Desci Agents (DESCI) Token Ekonomisi

SUI Desci Agents (DESCI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DESCI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SUI Desci Agents (DESCI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SUI Desci Agents (DESCI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DESCI fiyatı, 0,00010373 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DESCI / USD güncel fiyatı nedir?
DESCI / USD güncel fiyatı $ 0,00010373. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SUI Desci Agents varlığının piyasa değeri nedir?
DESCI piyasa değeri $ 66,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DESCI arzı nedir?
Dolaşımdaki DESCI arzı, 623,85M USD.
DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DESCI, ATH fiyatı olan 0,02488851 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DESCI fiyatı (ATL) nedir?
DESCI, ATL fiyatı olan 0,00005728 USD değerine düştü.
DESCI işlem hacmi nedir?
DESCI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DESCI bu yıl daha da yükselir mi?
DESCI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DESCI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:55:08 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.