Super Champs Fiyatı (CHAMP)
Super Champs (CHAMP), şu anda 0,0075597 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,79M USD piyasa değerine sahiptir. CHAMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Super Champs / USD fiyat değişimi, $ +0,00051599.
Son 30 gün içerisinde, Super Champs / USD fiyat değişimi, $ +0,0099150711.
Son 60 gün içerisinde, Super Champs / USD fiyat değişimi, $ +0,0038871856.
Son 90 gün içerisinde, Super Champs / USD fiyat değişimi, $ +0,001455162293655764.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00051599
|+%7,33
|30 Gün
|$ +0,0099150711
|+%131,16
|60 Gün
|$ +0,0038871856
|+%51,42
|90 Gün
|$ +0,001455162293655764
|+%23,84
En güncel Super Champs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,98
+%7,33
-%8,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
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|1 CHAMP / VND
₫198,9335055
|1 CHAMP / AUD
A$0,011641938
|1 CHAMP / GBP
￡0,005669775
|1 CHAMP / EUR
€0,006501342
|1 CHAMP / USD
$0,0075597
|1 CHAMP / MYR
RM0,031977531
|1 CHAMP / TRY
₺0,307452999
|1 CHAMP / JPY
¥1,1112759
|1 CHAMP / ARS
ARS$10,313320725
|1 CHAMP / RUB
₽0,603642045
|1 CHAMP / INR
₹0,662532108
|1 CHAMP / IDR
Rp123,929488368
|1 CHAMP / KRW
₩10,441533237
|1 CHAMP / PHP
₱0,433095213
|1 CHAMP / EGP
￡E.0,366116271
|1 CHAMP / BRL
R$0,041729544
|1 CHAMP / CAD
C$0,010356789
|1 CHAMP / BDT
৳0,920620266
|1 CHAMP / NGN
₦11,523931083
|1 CHAMP / UAH
₴0,315390684
|1 CHAMP / VES
Bs0,9298431
|1 CHAMP / CLP
$7,3102299
|1 CHAMP / PKR
Rs2,142721368
|1 CHAMP / KZT
₸4,081860015
|1 CHAMP / THB
฿0,24493428
|1 CHAMP / TWD
NT$0,225505851
|1 CHAMP / AED
د.إ0,027744099
|1 CHAMP / CHF
Fr0,00604776
|1 CHAMP / HKD
HK$0,059343645
|1 CHAMP / MAD
.د.م0,068490882
|1 CHAMP / MXN
$0,141971166
|1 CHAMP / PLN
zł0,027819696
|1 CHAMP / RON
лв0,033035889
|1 CHAMP / SEK
kr0,072951105
|1 CHAMP / BGN
лв0,012775893
|1 CHAMP / HUF
Ft2,598722472
|1 CHAMP / CZK
Kč0,160341237
|1 CHAMP / KWD
د.ك0,0023057085
|1 CHAMP / ILS
₪0,02570298