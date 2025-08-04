Super OETH Fiyatı (SUPEROETH)
Super OETH (SUPEROETH), şu anda 3.556,65 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 759,96M USD piyasa değerine sahiptir. SUPEROETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +70,36.
Son 30 gün içerisinde, Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.465,1765497650.
Son 60 gün içerisinde, Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.317,2184871050.
Son 90 gün içerisinde, Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.791,0640365890905.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +70,36
|+%2,02
|30 Gün
|$ +1.465,1765497650
|+%41,20
|60 Gün
|$ +1.317,2184871050
|+%37,04
|90 Gün
|$ +1.791,0640365890905
|+%101,44
En güncel Super OETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
+%2,02
-%8,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
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|1 SUPEROETH / VND
₫93.593.244,75
|1 SUPEROETH / AUD
A$5.477,241
|1 SUPEROETH / GBP
￡2.667,4875
|1 SUPEROETH / EUR
€3.058,719
|1 SUPEROETH / USD
$3.556,65
|1 SUPEROETH / MYR
RM15.044,6295
|1 SUPEROETH / TRY
₺144.648,9555
|1 SUPEROETH / JPY
¥522.827,55
|1 SUPEROETH / ARS
ARS$4.852.159,7625
|1 SUPEROETH / RUB
₽283.998,5025
|1 SUPEROETH / INR
₹311.704,806
|1 SUPEROETH / IDR
Rp58.305.728,376
|1 SUPEROETH / KRW
₩4.912.480,5465
|1 SUPEROETH / PHP
₱203.760,4785
|1 SUPEROETH / EGP
￡E.172.248,5595
|1 SUPEROETH / BRL
R$19.632,708
|1 SUPEROETH / CAD
C$4.872,6105
|1 SUPEROETH / BDT
৳433.128,837
|1 SUPEROETH / NGN
₦5.421.721,6935
|1 SUPEROETH / UAH
₴148.383,438
|1 SUPEROETH / VES
Bs437.467,95
|1 SUPEROETH / CLP
$3.439.280,55
|1 SUPEROETH / PKR
Rs1.008.096,876
|1 SUPEROETH / KZT
₸1.920.413,1675
|1 SUPEROETH / THB
฿115.235,46
|1 SUPEROETH / TWD
NT$106.094,8695
|1 SUPEROETH / AED
د.إ13.052,9055
|1 SUPEROETH / CHF
Fr2.845,32
|1 SUPEROETH / HKD
HK$27.919,7025
|1 SUPEROETH / MAD
.د.م32.223,249
|1 SUPEROETH / MXN
$66.793,887
|1 SUPEROETH / PLN
zł13.088,472
|1 SUPEROETH / RON
лв15.542,5605
|1 SUPEROETH / SEK
kr34.321,6725
|1 SUPEROETH / BGN
лв6.010,7385
|1 SUPEROETH / HUF
Ft1.222.634,004
|1 SUPEROETH / CZK
Kč75.436,5465
|1 SUPEROETH / KWD
د.ك1.084,77825
|1 SUPEROETH / ILS
₪12.092,61