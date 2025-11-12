Bugünkü SuperDapp Fiyatı

Bugünkü SuperDapp (SUPR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,07 değişim gösterdi. Mevcut SUPR / USD dönüşüm oranı SUPR başına -- şeklindedir.

SuperDapp, şu anda piyasa değeri açısından $ 228.000 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 521,97M SUPR şeklindedir. Son 24 saat içinde SUPR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,057493 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUPR, son bir saatte -%7,86 ve son 7 günde +%24,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SuperDapp (SUPR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228,00K$ 228,00K $ 228,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 436,81K$ 436,81K $ 436,81K Dolaşım Arzı 521,97M 521,97M 521,97M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SuperDapp piyasa değeri $ 228,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPR arzı 521,97M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 436,81K.