Superseed (SUPR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00176599 $ 0,00176599 $ 0,00176599 24 sa Düşük $ 0,00196338 $ 0,00196338 $ 0,00196338 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00176599$ 0,00176599 $ 0,00176599 24 sa Yüksek $ 0,00196338$ 0,00196338 $ 0,00196338 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00355003$ 0,00355003 $ 0,00355003 En Düşük Fiyat $ 0,00178216$ 0,00178216 $ 0,00178216 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,99

Superseed (SUPR) canlı fiyatı $0,00176295. SUPR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00176599 ve en yüksek $ 0,00196338 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00355003, en düşük fiyatı ise $ 0,00178216 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPR son bir saatte -%3,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,16 ve son 7 günde -%16,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Superseed (SUPR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,63M$ 17,63M $ 17,63M Dolaşım Arzı 704,35M 704,35M 704,35M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Superseed piyasa değeri $ 1,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPR arzı 704,35M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,63M.