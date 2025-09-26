Bugünkü canlı Superseed fiyatı 0,00176295 USD. SUPR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUPR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Superseed fiyatı 0,00176295 USD. SUPR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUPR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SUPR Hakkında Daha Fazla Bilgi

SUPR Fiyat Bilgileri

SUPR Whitepaper

SUPR Resmi Websitesi

SUPR Token Ekonomisi

SUPR Fiyat Tahmini

Superseed Logosu

Superseed Fiyatı (SUPR)

Listelenmedi

1 SUPR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00176295
$0,00176295$0,00176295
-%10,101D
USD
Superseed (SUPR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:46 (UTC+8)

Superseed (SUPR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00176599
$ 0,00176599$ 0,00176599
24 sa Düşük
$ 0,00196338
$ 0,00196338$ 0,00196338
24 sa Yüksek

$ 0,00176599
$ 0,00176599$ 0,00176599

$ 0,00196338
$ 0,00196338$ 0,00196338

$ 0,00355003
$ 0,00355003$ 0,00355003

$ 0,00178216
$ 0,00178216$ 0,00178216

-%3,19

-%10,16

-%16,99

-%16,99

Superseed (SUPR) canlı fiyatı $0,00176295. SUPR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00176599 ve en yüksek $ 0,00196338 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00355003, en düşük fiyatı ise $ 0,00178216 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPR son bir saatte -%3,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,16 ve son 7 günde -%16,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Superseed (SUPR) Piyasa Bilgileri

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

--
----

$ 17,63M
$ 17,63M$ 17,63M

704,35M
704,35M 704,35M

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Superseed piyasa değeri $ 1,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPR arzı 704,35M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,63M.

Superseed (SUPR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Superseed / USD fiyat değişimi, $ -0,000199410829743591.
Son 30 gün içerisinde, Superseed / USD fiyat değişimi, $ -0,0004099738.
Son 60 gün içerisinde, Superseed / USD fiyat değişimi, $ -0,0004625693.
Son 90 gün içerisinde, Superseed / USD fiyat değişimi, $ -0,0003364607586957598.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000199410829743591-%10,16
30 Gün$ -0,0004099738-%23,25
60 Gün$ -0,0004625693-%26,23
90 Gün$ -0,0003364607586957598-%16,02

Superseed (SUPR) Nedir?

Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans.

We believe in Ethereum’s ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users.

With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards.

Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.

Superseed (SUPR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Superseed Fiyat Tahmini (USD)

Superseed (SUPR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Superseed (SUPR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Superseed için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Superseed fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUPR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Superseed (SUPR) Token Ekonomisi

Superseed (SUPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Superseed (SUPR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Superseed (SUPR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUPR fiyatı, 0,00176295 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUPR / USD güncel fiyatı nedir?
SUPR / USD güncel fiyatı $ 0,00176295. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Superseed varlığının piyasa değeri nedir?
SUPR piyasa değeri $ 1,24M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUPR arzı nedir?
Dolaşımdaki SUPR arzı, 704,35M USD.
SUPR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUPR, ATH fiyatı olan 0,00355003 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUPR fiyatı (ATL) nedir?
SUPR, ATL fiyatı olan 0,00178216 USD değerine düştü.
SUPR işlem hacmi nedir?
SUPR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUPR bu yıl daha da yükselir mi?
SUPR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUPR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:46 (UTC+8)

