Sus Fiyatı (SUS)

Listelenmedi

1 SUS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00171635
$0,00171635
+%22,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Sus (SUS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-17 11:07:59 (UTC+8)

Sus (SUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00099516
$ 0,00099516
24 sa Düşük
$ 0,00493113
$ 0,00493113
24 sa Yüksek

$ 0,00099516
$ 0,00099516

$ 0,00493113
$ 0,00493113

$ 0,00493113
$ 0,00493113

$ 0,00099516
$ 0,00099516

+%31,68

+%22,81

--

--

Sus (SUS) canlı fiyatı $0,00172723. SUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00099516 ve en yüksek $ 0,00493113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00493113, en düşük fiyatı ise $ 0,00099516 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUS son bir saatte +%31,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sus (SUS) Piyasa Bilgileri

$ 1,71M
$ 1,71M

--
--

$ 1,71M
$ 1,71M

999,99M
999,99M

999.992.827,519692
999.992.827,519692

Şu anki Sus piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992827.519692. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.

Sus (SUS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ +0,0003208.
Son 30 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003208+%22,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sus (SUS) Nedir?

Sus (SUS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sus Fiyat Tahmini (USD)

Sus (SUS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sus (SUS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sus için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sus fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sus (SUS) Token Ekonomisi

Sus (SUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sus (SUS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sus (SUS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUS fiyatı, 0,00172723 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUS / USD güncel fiyatı nedir?
SUS / USD güncel fiyatı $ 0,00172723. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sus varlığının piyasa değeri nedir?
SUS piyasa değeri $ 1,71M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUS arzı nedir?
Dolaşımdaki SUS arzı, 999,99M USD.
SUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUS, ATH fiyatı olan 0,00493113 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUS fiyatı (ATL) nedir?
SUS, ATL fiyatı olan 0,00099516 USD değerine düştü.
SUS işlem hacmi nedir?
SUS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUS bu yıl daha da yükselir mi?
SUS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-17 11:07:59 (UTC+8)

Sus (SUS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı

