Sus (SUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00099516 $ 0,00099516 $ 0,00099516 24 sa Düşük $ 0,00493113 $ 0,00493113 $ 0,00493113 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00099516$ 0,00099516 $ 0,00099516 24 sa Yüksek $ 0,00493113$ 0,00493113 $ 0,00493113 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00493113$ 0,00493113 $ 0,00493113 En Düşük Fiyat $ 0,00099516$ 0,00099516 $ 0,00099516 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%31,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Sus (SUS) canlı fiyatı $0,00172723. SUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00099516 ve en yüksek $ 0,00493113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00493113, en düşük fiyatı ise $ 0,00099516 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUS son bir saatte +%31,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sus (SUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.827,519692 999.992.827,519692 999.992.827,519692

Şu anki Sus piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992827.519692. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.