Sus Fiyatı (SUS)
+%31,68
+%22,81
--
--
Sus (SUS) canlı fiyatı $0,00172723. SUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00099516 ve en yüksek $ 0,00493113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00493113, en düşük fiyatı ise $ 0,00099516 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SUS son bir saatte +%31,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Sus piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992827.519692. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.
Gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ +0,0003208.
Son 30 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0003208
|+%22,81
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
|08-15 15:35:00
|Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
|08-15 11:48:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
