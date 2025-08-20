Suzaku Token (SUZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,127793 $ 0,127793 $ 0,127793 24 sa Düşük $ 0,137552 $ 0,137552 $ 0,137552 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,127793$ 0,127793 $ 0,127793 24 sa Yüksek $ 0,137552$ 0,137552 $ 0,137552 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,204252$ 0,204252 $ 0,204252 En Düşük Fiyat $ 0,127793$ 0,127793 $ 0,127793 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Suzaku Token (SUZ) canlı fiyatı $0,129802. SUZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,127793 ve en yüksek $ 0,137552 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,204252, en düşük fiyatı ise $ 0,127793 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUZ son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Suzaku Token (SUZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,98M$ 12,98M $ 12,98M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Suzaku Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUZ arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,98M.