$SWAG Hakkında Daha Fazla Bilgi

$SWAG Fiyat Bilgileri

$SWAG Resmi Websitesi

$SWAG Token Ekonomisi

$SWAG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Swag Logosu

Swag Fiyatı ($SWAG)

Listelenmedi

1 $SWAG / USD Canlı Fiyatı:

$0,02292865
$0,02292865$0,02292865
-%89,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Swag ($SWAG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:54:43 (UTC+8)

Swag ($SWAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02211702
$ 0,02211702$ 0,02211702
24 sa Düşük
$ 0,22624
$ 0,22624$ 0,22624
24 sa Yüksek

$ 0,02211702
$ 0,02211702$ 0,02211702

$ 0,22624
$ 0,22624$ 0,22624

$ 0,261602
$ 0,261602$ 0,261602

$ 0,00345831
$ 0,00345831$ 0,00345831

+%0,55

-%89,82

-%32,99

-%32,99

Swag ($SWAG) canlı fiyatı $0,02293708. $SWAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02211702 ve en yüksek $ 0,22624 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $SWAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,261602, en düşük fiyatı ise $ 0,00345831 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $SWAG son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%89,82 ve son 7 günde -%32,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Swag ($SWAG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M

0,00
0,00 0,00

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Swag piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $SWAG arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,30M.

Swag ($SWAG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Swag / USD fiyat değişimi, $ -0,20252350991867502.
Son 30 gün içerisinde, Swag / USD fiyat değişimi, $ -0,0145993115.
Son 60 gün içerisinde, Swag / USD fiyat değişimi, $ +0,0084382764.
Son 90 gün içerisinde, Swag / USD fiyat değişimi, $ -0,002572617904606218.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,20252350991867502-%89,82
30 Gün$ -0,0145993115-%63,64
60 Gün$ +0,0084382764+%36,79
90 Gün$ -0,002572617904606218-%10,08

Swag ($SWAG) Nedir?

$SWAG is the highest level of consciousness. you can only achieve true $SWAG when you are flowing with the universal tide and expressing yourself authentically. those that are controlled by others outside themselves will never have swag. $SWAG is a freedom most will never experience. SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got SWAG Something We Autists Got

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Swag ($SWAG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Swag Fiyat Tahmini (USD)

Swag ($SWAG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Swag ($SWAG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Swag için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Swag fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$SWAG Varlığından Yerel Para Birimlerine

Swag ($SWAG) Token Ekonomisi

Swag ($SWAG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $SWAG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Swag ($SWAG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Swag ($SWAG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $SWAG fiyatı, 0,02293708 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$SWAG / USD güncel fiyatı nedir?
$SWAG / USD güncel fiyatı $ 0,02293708. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Swag varlığının piyasa değeri nedir?
$SWAG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $SWAG arzı nedir?
Dolaşımdaki $SWAG arzı, 0,00 USD.
$SWAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$SWAG, ATH fiyatı olan 0,261602 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $SWAG fiyatı (ATL) nedir?
$SWAG, ATL fiyatı olan 0,00345831 USD değerine düştü.
$SWAG işlem hacmi nedir?
$SWAG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$SWAG bu yıl daha da yükselir mi?
$SWAG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $SWAG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:54:43 (UTC+8)

Swag ($SWAG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.