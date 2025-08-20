Swag ($SWAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02211702 $ 0,02211702 $ 0,02211702 24 sa Düşük $ 0,22624 $ 0,22624 $ 0,22624 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02211702$ 0,02211702 $ 0,02211702 24 sa Yüksek $ 0,22624$ 0,22624 $ 0,22624 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,261602$ 0,261602 $ 0,261602 En Düşük Fiyat $ 0,00345831$ 0,00345831 $ 0,00345831 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%89,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,99

Swag ($SWAG) canlı fiyatı $0,02293708. $SWAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02211702 ve en yüksek $ 0,22624 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $SWAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,261602, en düşük fiyatı ise $ 0,00345831 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $SWAG son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%89,82 ve son 7 günde -%32,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Swag ($SWAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,30M$ 2,30M $ 2,30M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Swag piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $SWAG arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,30M.