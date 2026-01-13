Bugünkü Sybex Oracle Fiyatı

Bugünkü Sybex Oracle (SYBEX) fiyatı $ 0,00002012 olup, son 24 saatte % 18,71 değişim gösterdi. Mevcut SYBEX / USD dönüşüm oranı SYBEX başına $ 0,00002012 şeklindedir.

Sybex Oracle, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.153 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SYBEX şeklindedir. Son 24 saat içinde SYBEX, $ 0,00001689 (en düşük) ile $ 0,00002115 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022262 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001656 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYBEX, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde -%39,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sybex Oracle (SYBEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,15K$ 20,15K $ 20,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,15K$ 20,15K $ 20,15K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sybex Oracle piyasa değeri $ 20,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYBEX arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,15K.