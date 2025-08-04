Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Nedir?

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

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Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Token Ekonomisi

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