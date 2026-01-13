Bugünkü Synap Fiyatı

Bugünkü Synap (SYNAP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 15,94 değişim gösterdi. Mevcut SYNAP / USD dönüşüm oranı SYNAP başına $ 0 şeklindedir.

Synap, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.327 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,05M SYNAP şeklindedir. Son 24 saat içinde SYNAP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYNAP, son bir saatte -%7,94 ve son 7 günde -%33,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Synap (SYNAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,33K$ 25,33K $ 25,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,33K$ 25,33K $ 25,33K Dolaşım Arzı 990,05M 990,05M 990,05M Toplam Arz 990.048.799,7836335 990.048.799,7836335 990.048.799,7836335

