Synatra Staked USDC Fiyatı (YUSD)
Synatra Staked USDC (YUSD), şu anda 1,39 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,15M USD piyasa değerine sahiptir. YUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Synatra Staked USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,00291448.
Son 30 gün içerisinde, Synatra Staked USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0320971850.
Son 60 gün içerisinde, Synatra Staked USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0394633510.
Son 90 gün içerisinde, Synatra Staked USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,060430178772061.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00291448
|+%0,21
|30 Gün
|$ +0,0320971850
|+%2,31
|60 Gün
|$ +0,0394633510
|+%2,84
|90 Gün
|$ +0,060430178772061
|+%4,55
En güncel Synatra Staked USDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%0,21
+%0,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.
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Synatra Staked USDC (YUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
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