Syncoin (SNC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 25,03 $ 25,03 $ 25,03 24 sa Düşük $ 25,54 $ 25,54 $ 25,54 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 25,03$ 25,03 $ 25,03 24 sa Yüksek $ 25,54$ 25,54 $ 25,54 Tüm Zamanların En Yükseği $ 25,54$ 25,54 $ 25,54 En Düşük Fiyat $ 25,03$ 25,03 $ 25,03 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Syncoin (SNC) canlı fiyatı $25,43. SNC, son 24 saat içinde en düşük $ 25,03 ve en yüksek $ 25,54 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SNC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 25,54, en düşük fiyatı ise $ 25,03 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SNC son bir saatte -%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Syncoin (SNC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 945,88K$ 945,88K $ 945,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,14M$ 41,14M $ 41,14M Dolaşım Arzı 37,20K 37,20K 37,20K Toplam Arz 1.618.033,0 1.618.033,0 1.618.033,0

Şu anki Syncoin piyasa değeri $ 945,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNC arzı 37,20K olup, toplam arzı 1618033.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,14M.