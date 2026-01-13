Bugünkü Syra Agent Fiyatı

Bugünkü Syra Agent (SYRA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 26,83 değişim gösterdi. Mevcut SYRA / USD dönüşüm oranı SYRA başına $ 0 şeklindedir.

Syra Agent, şu anda piyasa değeri açısından $ 118.727 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 993,61M SYRA şeklindedir. Son 24 saat içinde SYRA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYRA, son bir saatte +%0,69 ve son 7 günde -%50,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Syra Agent (SYRA) Piyasa Bilgileri

