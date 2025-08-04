TAGGR Hakkında Daha Fazla Bilgi

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TAGGR Fiyatı (TAGGR)

Listelenmedi

TAGGR (TAGGR) Canlı Fiyat Grafiği

$1,18
$1,18$1,18
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TAGGR (TAGGR) Fiyatı

TAGGR (TAGGR), şu anda 1,18 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 369,73K USD piyasa değerine sahiptir. TAGGR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TAGGR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,11
TAGGR 24 saatlik fiyat değişimi
313,97K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TAGGR (TAGGR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TAGGR / USD fiyat değişimi, $ +0,01296343.
Son 30 gün içerisinde, TAGGR / USD fiyat değişimi, $ +0,1463321540.
Son 60 gün içerisinde, TAGGR / USD fiyat değişimi, $ -0,2205213500.
Son 90 gün içerisinde, TAGGR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01296343+%1,11
30 Gün$ +0,1463321540+%12,40
60 Gün$ -0,2205213500-%18,68
90 Gün$ 0--

TAGGR (TAGGR) Fiyat Analizi

En güncel TAGGR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 50,26
$ 50,26$ 50,26

--

+%1,11

-%7,50

TAGGR (TAGGR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 369,73K
$ 369,73K$ 369,73K

--
----

313,97K
313,97K 313,97K

TAGGR (TAGGR) Nedir?

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

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TAGGR (TAGGR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TAGGR (TAGGR) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TAGGR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAGGR / VND
31.051,7
1 TAGGR / AUD
A$1,8172
1 TAGGR / GBP
0,885
1 TAGGR / EUR
1,0148
1 TAGGR / USD
$1,18
1 TAGGR / MYR
RM4,9914
1 TAGGR / TRY
47,9906
1 TAGGR / JPY
¥173,46
1 TAGGR / ARS
ARS$1.609,815
1 TAGGR / RUB
94,3056
1 TAGGR / INR
103,7102
1 TAGGR / IDR
Rp19.344,2592
1 TAGGR / KRW
1.634,3472
1 TAGGR / PHP
67,6258
1 TAGGR / EGP
￡E.57,1592
1 TAGGR / BRL
R$6,49
1 TAGGR / CAD
C$1,6166
1 TAGGR / BDT
143,7004
1 TAGGR / NGN
1.798,7802
1 TAGGR / UAH
49,2296
1 TAGGR / VES
Bs147,5
1 TAGGR / CLP
$1.138,7
1 TAGGR / PKR
Rs335,415
1 TAGGR / KZT
637,141
1 TAGGR / THB
฿38,1848
1 TAGGR / TWD
NT$35,2584
1 TAGGR / AED
د.إ4,3306
1 TAGGR / CHF
Fr0,944
1 TAGGR / HKD
HK$9,263
1 TAGGR / MAD
.د.م10,6908
1 TAGGR / MXN
$22,2076
1 TAGGR / PLN
4,3542
1 TAGGR / RON
лв5,1684
1 TAGGR / SEK
kr11,3988
1 TAGGR / BGN
лв1,9824
1 TAGGR / HUF
Ft407,0292
1 TAGGR / CZK
25,0632
1 TAGGR / KWD
د.ك0,3599
1 TAGGR / ILS
4,0238