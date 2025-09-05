Tairon (TAIRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,093422 $ 0,093422 $ 0,093422 24 sa Düşük $ 0,161206 $ 0,161206 $ 0,161206 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,093422$ 0,093422 $ 0,093422 24 sa Yüksek $ 0,161206$ 0,161206 $ 0,161206 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,161206$ 0,161206 $ 0,161206 En Düşük Fiyat $ 0,075971$ 0,075971 $ 0,075971 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%14,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%17,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Tairon (TAIRO) canlı fiyatı $0,124589. TAIRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,093422 ve en yüksek $ 0,161206 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TAIRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,161206, en düşük fiyatı ise $ 0,075971 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TAIRO son bir saatte -%14,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%17,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tairon (TAIRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,23M$ 6,23M $ 6,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,46M$ 12,46M $ 12,46M Dolaşım Arzı 50,00M 50,00M 50,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tairon piyasa değeri $ 6,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAIRO arzı 50,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,46M.