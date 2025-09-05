TAIRO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tairon Logosu

Tairon Fiyatı (TAIRO)

Listelenmedi

1 TAIRO / USD Canlı Fiyatı:

$0,122122
$0,122122$0,122122
+%16,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Tairon (TAIRO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:50:27 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,093422
$ 0,093422$ 0,093422
24 sa Düşük
$ 0,161206
$ 0,161206$ 0,161206
24 sa Yüksek

$ 0,093422
$ 0,093422$ 0,093422

$ 0,161206
$ 0,161206$ 0,161206

$ 0,161206
$ 0,161206$ 0,161206

$ 0,075971
$ 0,075971$ 0,075971

-%14,40

+%17,80

--

--

Tairon (TAIRO) canlı fiyatı $0,124589. TAIRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,093422 ve en yüksek $ 0,161206 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TAIRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,161206, en düşük fiyatı ise $ 0,075971 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TAIRO son bir saatte -%14,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%17,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tairon (TAIRO) Piyasa Bilgileri

$ 6,23M
$ 6,23M$ 6,23M

--
----

$ 12,46M
$ 12,46M$ 12,46M

50,00M
50,00M 50,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Tairon piyasa değeri $ 6,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TAIRO arzı 50,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,46M.

Tairon (TAIRO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tairon / USD fiyat değişimi, $ +0,01882871.
Son 30 gün içerisinde, Tairon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tairon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tairon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01882871+%17,80
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tairon (TAIRO) Nedir?

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems. - For developers, it removes manually integrating protocol endpoints. - For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack. - For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications. Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tairon (TAIRO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tairon Fiyat Tahmini (USD)

Tairon (TAIRO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tairon (TAIRO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tairon için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tairon fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TAIRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tairon (TAIRO) Token Ekonomisi

Tairon (TAIRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TAIRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tairon (TAIRO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tairon (TAIRO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TAIRO fiyatı, 0,124589 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TAIRO / USD güncel fiyatı nedir?
TAIRO / USD güncel fiyatı $ 0,124589. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tairon varlığının piyasa değeri nedir?
TAIRO piyasa değeri $ 6,23M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TAIRO arzı nedir?
Dolaşımdaki TAIRO arzı, 50,00M USD.
TAIRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TAIRO, ATH fiyatı olan 0,161206 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TAIRO fiyatı (ATL) nedir?
TAIRO, ATL fiyatı olan 0,075971 USD değerine düştü.
TAIRO işlem hacmi nedir?
TAIRO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TAIRO bu yıl daha da yükselir mi?
TAIRO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TAIRO fiyat tahminine göz atın.
