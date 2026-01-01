Bugünkü Talken Fiyatı

Bugünkü Talken (TALK) fiyatı $ 0,0041495 olup, son 24 saatte % 5,73 değişim gösterdi. Mevcut TALK / USD dönüşüm oranı TALK başına $ 0,0041495 şeklindedir.

Talken, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.480.759 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 356,87M TALK şeklindedir. Son 24 saat içinde TALK, $ 0,00408582 (en düşük) ile $ 0,00443553 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,6 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00149845 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TALK, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde +%3,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Talken (TALK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Dolaşım Arzı 356,87M 356,87M 356,87M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

