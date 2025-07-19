Tanuki (TANUKI) Nedir?

For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement. Already a Legend.

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Tanuki (TANUKI) Kaynağı Resmi Websitesi

Tanuki (TANUKI) Token Ekonomisi

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