TBAG (TBAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00596667$ 0,00596667 $ 0,00596667 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,60

TBAG (TBAG) canlı fiyatı --. TBAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TBAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00596667, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TBAG son bir saatte -%0,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,71 ve son 7 günde -%18,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TBAG (TBAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 148,06K$ 148,06K $ 148,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 640,00K$ 640,00K $ 640,00K Dolaşım Arzı 231,34M 231,34M 231,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TBAG piyasa değeri $ 148,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TBAG arzı 231,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 640,00K.