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Team556 Fiyatı (TEAM)

Listelenmedi

Team556 (TEAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00022851
$0,00022851$0,00022851
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Team556 (TEAM) Fiyatı

Team556 (TEAM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 159,47K USD piyasa değerine sahiptir. TEAM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Team556 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,74
Team556 24 saatlik fiyat değişimi
702,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Team556 (TEAM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Team556 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Team556 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Team556 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Team556 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,74
30 Gün$ 0-%11,59
60 Gün$ 0-%31,00
90 Gün$ 0--

Team556 (TEAM) Fiyat Analizi

En güncel Team556 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00115642
$ 0,00115642$ 0,00115642

-%0,58

+%2,74

-%13,45

Team556 (TEAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 159,47K
$ 159,47K$ 159,47K

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702,00M
702,00M 702,00M

Team556 (TEAM) Nedir?

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

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Team556 (TEAM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Team556 (TEAM) Token Ekonomisi

Team556 (TEAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TEAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TEAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TEAM / VND
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1 TEAM / AUD
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1 TEAM / GBP
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1 TEAM / EUR
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1 TEAM / USD
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1 TEAM / MYR
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1 TEAM / TRY
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1 TEAM / JPY
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1 TEAM / CAD
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1 TEAM / BDT
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1 TEAM / NGN
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1 TEAM / UAH
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1 TEAM / VES
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1 TEAM / CLP
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1 TEAM / PKR
Rs--
1 TEAM / KZT
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1 TEAM / THB
฿--
1 TEAM / TWD
NT$--
1 TEAM / AED
د.إ--
1 TEAM / CHF
Fr--
1 TEAM / HKD
HK$--
1 TEAM / MAD
.د.م--
1 TEAM / MXN
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1 TEAM / PLN
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1 TEAM / RON
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1 TEAM / SEK
kr--
1 TEAM / BGN
лв--
1 TEAM / HUF
Ft--
1 TEAM / CZK
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1 TEAM / KWD
د.ك--
1 TEAM / ILS
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