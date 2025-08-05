Team556 (TEAM) Nedir?

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

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Team556 (TEAM) Kaynağı Resmi Websitesi

Team556 (TEAM) Token Ekonomisi

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