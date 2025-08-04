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Tellor Tributes Fiyatı (TRB)

Listelenmedi

Tellor Tributes (TRB) Canlı Fiyat Grafiği

$36,02
$36,02$36,02
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tellor Tributes (TRB) Fiyatı

Tellor Tributes (TRB), şu anda 36,01 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 97,29M USD piyasa değerine sahiptir. TRB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tellor Tributes Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,71
Tellor Tributes 24 saatlik fiyat değişimi
2,70M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Tellor Tributes (TRB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tellor Tributes / USD fiyat değişimi, $ +0,252593.
Son 30 gün içerisinde, Tellor Tributes / USD fiyat değişimi, $ -0,7611325670.
Son 60 gün içerisinde, Tellor Tributes / USD fiyat değişimi, $ -9,5712887530.
Son 90 gün içerisinde, Tellor Tributes / USD fiyat değişimi, $ +8,46127385388873.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,252593+%0,71
30 Gün$ -0,7611325670-%2,11
60 Gün$ -9,5712887530-%26,57
90 Gün$ +8,46127385388873+%30,71

Tellor Tributes (TRB) Fiyat Analizi

En güncel Tellor Tributes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 35,56
$ 35,56$ 35,56

$ 36,24
$ 36,24$ 36,24

$ 593,09
$ 593,09$ 593,09

+%0,07

+%0,71

-%14,83

Tellor Tributes (TRB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 97,29M
$ 97,29M$ 97,29M

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2,70M
2,70M 2,70M

Tellor Tributes (TRB) Nedir?

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

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Tellor Tributes (TRB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tellor Tributes (TRB) Token Ekonomisi

Tellor Tributes (TRB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TRB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRB / VND
947.603,15
1 TRB / AUD
A$55,4554
1 TRB / GBP
27,0075
1 TRB / EUR
30,9686
1 TRB / USD
$36,01
1 TRB / MYR
RM152,3223
1 TRB / TRY
1.464,5267
1 TRB / JPY
¥5.293,47
1 TRB / ARS
ARS$49.126,6425
1 TRB / RUB
2.875,3985
1 TRB / INR
3.155,9164
1 TRB / IDR
Rp590.327,7744
1 TRB / KRW
49.737,3721
1 TRB / PHP
2.063,0129
1 TRB / EGP
￡E.1.743,9643
1 TRB / BRL
R$198,7752
1 TRB / CAD
C$49,3337
1 TRB / BDT
4.385,2978
1 TRB / NGN
54.893,2839
1 TRB / UAH
1.502,3372
1 TRB / VES
Bs4.429,23
1 TRB / CLP
$34.821,67
1 TRB / PKR
Rs10.206,6744
1 TRB / KZT
19.443,5995
1 TRB / THB
฿1.166,724
1 TRB / TWD
NT$1.074,1783
1 TRB / AED
د.إ132,1567
1 TRB / CHF
Fr28,808
1 TRB / HKD
HK$282,6785
1 TRB / MAD
.د.م326,2506
1 TRB / MXN
$676,2678
1 TRB / PLN
132,5168
1 TRB / RON
лв157,3637
1 TRB / SEK
kr347,4965
1 TRB / BGN
лв60,8569
1 TRB / HUF
Ft12.378,7976
1 TRB / CZK
763,7721
1 TRB / KWD
د.ك10,98305
1 TRB / ILS
122,434