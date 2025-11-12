Bugünkü Tensora Fiyatı

Bugünkü Tensora (TORA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 17,09 değişim gösterdi. Mevcut TORA / USD dönüşüm oranı TORA başına -- şeklindedir.

Tensora, şu anda piyasa değeri açısından $ 461.538 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TORA şeklindedir. Son 24 saat içinde TORA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01225463 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TORA, son bir saatte +%6,45 ve son 7 günde -%29,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tensora (TORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 461,54K$ 461,54K $ 461,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 461,54K$ 461,54K $ 461,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tensora piyasa değeri $ 461,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TORA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 461,54K.