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Terminalius Maximus Fiyatı (BARON)

Listelenmedi

Terminalius Maximus (BARON) Canlı Fiyat Grafiği

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+%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Terminalius Maximus (BARON) Fiyatı

Terminalius Maximus (BARON), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20,35K USD piyasa değerine sahiptir. BARON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Terminalius Maximus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,00
Terminalius Maximus 24 saatlik fiyat değişimi
998,19M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Terminalius Maximus (BARON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Terminalius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Terminalius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Terminalius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Terminalius Maximus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,00
30 Gün$ 0+%13,33
60 Gün$ 0+%9,30
90 Gün$ 0--

Terminalius Maximus (BARON) Fiyat Analizi

En güncel Terminalius Maximus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01134729
$ 0,01134729$ 0,01134729

+%0,39

+%4,00

-%7,79

Terminalius Maximus (BARON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20,35K
$ 20,35K$ 20,35K

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998,19M
998,19M 998,19M

Terminalius Maximus (BARON) Nedir?

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

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Terminalius Maximus (BARON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Terminalius Maximus (BARON) Token Ekonomisi

Terminalius Maximus (BARON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BARON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BARON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BARON / VND
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1 BARON / AUD
A$--
1 BARON / GBP
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1 BARON / EUR
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1 BARON / USD
$--
1 BARON / MYR
RM--
1 BARON / TRY
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1 BARON / JPY
¥--
1 BARON / ARS
ARS$--
1 BARON / RUB
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1 BARON / INR
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1 BARON / IDR
Rp--
1 BARON / KRW
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1 BARON / PHP
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1 BARON / EGP
￡E.--
1 BARON / BRL
R$--
1 BARON / CAD
C$--
1 BARON / BDT
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1 BARON / NGN
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1 BARON / UAH
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1 BARON / VES
Bs--
1 BARON / CLP
$--
1 BARON / PKR
Rs--
1 BARON / KZT
--
1 BARON / THB
฿--
1 BARON / TWD
NT$--
1 BARON / AED
د.إ--
1 BARON / CHF
Fr--
1 BARON / HKD
HK$--
1 BARON / MAD
.د.م--
1 BARON / MXN
$--
1 BARON / PLN
--
1 BARON / RON
лв--
1 BARON / SEK
kr--
1 BARON / BGN
лв--
1 BARON / HUF
Ft--
1 BARON / CZK
--
1 BARON / KWD
د.ك--
1 BARON / ILS
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