Bugünkü Tesla rStock Fiyatı

Bugünkü Tesla rStock (TSLAR) fiyatı $ 435,34 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut TSLAR / USD dönüşüm oranı TSLAR başına $ 435,34 şeklindedir.

Tesla rStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.307.678 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,00K TSLAR şeklindedir. Son 24 saat içinde TSLAR, $ 426,09 (en düşük) ile $ 435,99 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 496,06 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 397,8 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TSLAR, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%7,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tesla rStock (TSLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Dolaşım Arzı 3,00K 3,00K 3,00K Toplam Arz 3.003,999032724 3.003,999032724 3.003,999032724

Şu anki Tesla rStock piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSLAR arzı 3,00K olup, toplam arzı 3003.999032724. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,31M.