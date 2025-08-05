Thales AI (THALES) Nedir?

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

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Thales AI (THALES) Kaynağı Resmi Websitesi

Thales AI (THALES) Token Ekonomisi

Thales AI (THALES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. THALES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!