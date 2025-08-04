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Thank You Abstract God Fiyatı (TYAG)

Listelenmedi

Thank You Abstract God (TYAG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00071128
$0,00071128$0,00071128
+%5,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Thank You Abstract God (TYAG) Fiyatı

Thank You Abstract God (TYAG), şu anda 0,00071079 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 704,82K USD piyasa değerine sahiptir. TYAG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Thank You Abstract God Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,09
Thank You Abstract God 24 saatlik fiyat değişimi
991,23M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Thank You Abstract God (TYAG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Thank You Abstract God / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Thank You Abstract God / USD fiyat değişimi, $ +0,0006140455.
Son 60 gün içerisinde, Thank You Abstract God / USD fiyat değişimi, $ +0,0001156999.
Son 90 gün içerisinde, Thank You Abstract God / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,09
30 Gün$ +0,0006140455+%86,39
60 Gün$ +0,0001156999+%16,28
90 Gün$ 0--

Thank You Abstract God (TYAG) Fiyat Analizi

En güncel Thank You Abstract God fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00067173
$ 0,00067173$ 0,00067173

$ 0,00071314
$ 0,00071314$ 0,00071314

$ 0,00192185
$ 0,00192185$ 0,00192185

-%0,15

+%5,09

-%16,32

Thank You Abstract God (TYAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 704,82K
$ 704,82K$ 704,82K

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991,23M
991,23M 991,23M

Thank You Abstract God (TYAG) Nedir?

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

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Thank You Abstract God (TYAG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Thank You Abstract God (TYAG) Token Ekonomisi

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TYAG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TYAG / VND
18,70443885
1 TYAG / AUD
A$0,0010946166
1 TYAG / GBP
0,0005330925
1 TYAG / EUR
0,0006112794
1 TYAG / USD
$0,00071079
1 TYAG / MYR
RM0,0030066417
1 TYAG / TRY
0,0289078293
1 TYAG / JPY
¥0,10448613
1 TYAG / ARS
ARS$0,9696952575
1 TYAG / RUB
0,0568063368
1 TYAG / INR
0,0624713331
1 TYAG / IDR
Rp11,6522932176
1 TYAG / KRW
0,9844725816
1 TYAG / PHP
0,0407353749
1 TYAG / EGP
￡E.0,0344306676
1 TYAG / BRL
R$0,003909345
1 TYAG / CAD
C$0,0009737823
1 TYAG / BDT
0,0865600062
1 TYAG / NGN
1,0835211681
1 TYAG / UAH
0,0296541588
1 TYAG / VES
Bs0,08884875
1 TYAG / CLP
$0,68591235
1 TYAG / PKR
Rs0,2020420575
1 TYAG / KZT
0,3837910605
1 TYAG / THB
฿0,0230011644
1 TYAG / TWD
NT$0,0212384052
1 TYAG / AED
د.إ0,0026085993
1 TYAG / CHF
Fr0,000568632
1 TYAG / HKD
HK$0,0055797015
1 TYAG / MAD
.د.م0,0064397574
1 TYAG / MXN
$0,0133770678
1 TYAG / PLN
0,0026228151
1 TYAG / RON
лв0,0031132602
1 TYAG / SEK
kr0,0068662314
1 TYAG / BGN
лв0,0011941272
1 TYAG / HUF
Ft0,2451799026
1 TYAG / CZK
0,0150971796
1 TYAG / KWD
د.ك0,00021679095
1 TYAG / ILS
0,0024237939