Thank You So Much Fiyatı (TYSM)
+%0,01
+%4,24
--
--
Thank You So Much (TYSM) canlı fiyatı --. TYSM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TYSM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, TYSM son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Thank You So Much piyasa değeri $ 241,46 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TYSM arzı 473,78M olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,97K.
Gün içerisinde, Thank You So Much / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Thank You So Much / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Thank You So Much / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Thank You So Much / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%4,24
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.
