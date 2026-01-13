Bugünkü the 1 billion horse Fiyatı

Bugünkü the 1 billion horse (UNICORN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,36 değişim gösterdi. Mevcut UNICORN / USD dönüşüm oranı UNICORN başına $ 0 şeklindedir.

the 1 billion horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.485 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M UNICORN şeklindedir. Son 24 saat içinde UNICORN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNICORN, son bir saatte -%0,87 ve son 7 günde -%48,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

the 1 billion horse (UNICORN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,49K$ 32,49K $ 32,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,49K$ 32,49K $ 32,49K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.799.185,911398 999.799.185,911398 999.799.185,911398

