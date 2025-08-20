The Amazing Digital Circus (TADC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00032305 $ 0,00032305 $ 0,00032305 24 sa Düşük $ 0,00054442 $ 0,00054442 $ 0,00054442 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00032305$ 0,00032305 $ 0,00032305 24 sa Yüksek $ 0,00054442$ 0,00054442 $ 0,00054442 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00054442$ 0,00054442 $ 0,00054442 En Düşük Fiyat $ 0,00032305$ 0,00032305 $ 0,00032305 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,70 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The Amazing Digital Circus (TADC) canlı fiyatı $0,00043713. TADC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00032305 ve en yüksek $ 0,00054442 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TADC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00054442, en düşük fiyatı ise $ 0,00032305 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TADC son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Amazing Digital Circus (TADC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 439,23K$ 439,23K $ 439,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 439,23K$ 439,23K $ 439,23K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.871,616658 999.979.871,616658 999.979.871,616658

Şu anki The Amazing Digital Circus piyasa değeri $ 439,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TADC arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979871.616658. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 439,23K.