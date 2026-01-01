Bugünkü The American Dream Fiyatı

Bugünkü The American Dream (DREAM) fiyatı $ 0,00069153 olup, son 24 saatte % 18,86 değişim gösterdi. Mevcut DREAM / USD dönüşüm oranı DREAM başına $ 0,00069153 şeklindedir.

The American Dream, şu anda piyasa değeri açısından $ 686.650 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M DREAM şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAM, $ 0,00059793 (en düşük) ile $ 0,00097209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00177158 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001452 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAM, son bir saatte -%9,81 ve son 7 günde +%3.561,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The American Dream (DREAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 686,65K$ 686,65K $ 686,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 686,65K$ 686,65K $ 686,65K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.970.711,205838 999.970.711,205838 999.970.711,205838

Şu anki The American Dream piyasa değeri $ 686,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREAM arzı 999,97M olup, toplam arzı 999970711.205838. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 686,65K.