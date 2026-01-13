Bugünkü The Blue Whale Fiyatı

Bugünkü The Blue Whale (BLUEWHALE) fiyatı $ 0,00034486 olup, son 24 saatte % 16,76 değişim gösterdi. Mevcut BLUEWHALE / USD dönüşüm oranı BLUEWHALE başına $ 0,00034486 şeklindedir.

The Blue Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 316.000 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 945,54M BLUEWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde BLUEWHALE, $ 0,0002929 (en düşük) ile $ 0,0005041 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00247714 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003878 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLUEWHALE, son bir saatte -%5,93 ve son 7 günde +%333,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Blue Whale (BLUEWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 316,00K$ 316,00K $ 316,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,00K$ 316,00K $ 316,00K Dolaşım Arzı 945,54M 945,54M 945,54M Toplam Arz 945.542.821,253128 945.542.821,253128 945.542.821,253128

