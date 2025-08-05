The DUB Token (DUB) Nedir?

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

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The DUB Token (DUB) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

The DUB Token (DUB) Token Ekonomisi

The DUB Token (DUB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!