The Eagle (EAGLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00171844 $ 0,00171844 $ 0,00171844 24 sa Düşük $ 0,00363349 $ 0,00363349 $ 0,00363349 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00171844$ 0,00171844 $ 0,00171844 24 sa Yüksek $ 0,00363349$ 0,00363349 $ 0,00363349 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00363349$ 0,00363349 $ 0,00363349 En Düşük Fiyat $ 0,00171844$ 0,00171844 $ 0,00171844 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%14,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%39,97 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The Eagle (EAGLE) canlı fiyatı $0,00311178. EAGLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00171844 ve en yüksek $ 0,00363349 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EAGLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00363349, en düşük fiyatı ise $ 0,00171844 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EAGLE son bir saatte +%14,98 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Eagle (EAGLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.546,272527 999.996.546,272527 999.996.546,272527

Şu anki The Eagle piyasa değeri $ 3,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EAGLE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996546.272527. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,19M.