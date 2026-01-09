BorsaDEX+
UNBROKEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

UNBROKEN Fiyat Bilgileri

UNBROKEN Nedir

UNBROKEN Resmi Websitesi

UNBROKEN Token Ekonomisi

UNBROKEN Fiyat Tahmini

The Hawk Logosu

The Hawk Fiyatı (UNBROKEN)

Listelenmedi

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
The Hawk (UNBROKEN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:51:14 (UTC+8)

Bugünkü The Hawk Fiyatı

Bugünkü The Hawk (UNBROKEN) fiyatı $ 0,00001833 olup, son 24 saatte % 1,32 değişim gösterdi. Mevcut UNBROKEN / USD dönüşüm oranı UNBROKEN başına $ 0,00001833 şeklindedir.

The Hawk, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.802,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 971,30M UNBROKEN şeklindedir. Son 24 saat içinde UNBROKEN, $ 0,00001701 (en düşük) ile $ 0,00001851 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001758 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000966 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNBROKEN, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde +%25,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Hawk (UNBROKEN) Piyasa Bilgileri

$ 17,80K
$ 17,80K$ 17,80K

--
----

$ 17,80K
$ 17,80K$ 17,80K

971,30M
971,30M 971,30M

971.300.681,599125
971.300.681,599125 971.300.681,599125

Şu anki The Hawk piyasa değeri $ 17,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNBROKEN arzı 971,30M olup, toplam arzı 971300681.599125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,80K.

The Hawk Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001701
$ 0,00001701$ 0,00001701
24 sa Düşük
$ 0,00001851
$ 0,00001851$ 0,00001851
24 sa Yüksek

$ 0,00001701
$ 0,00001701$ 0,00001701

$ 0,00001851
$ 0,00001851$ 0,00001851

$ 0,0001758
$ 0,0001758$ 0,0001758

$ 0,00000966
$ 0,00000966$ 0,00000966

+%0,42

+%1,32

+%25,65

+%25,65

The Hawk (UNBROKEN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Hawk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Hawk / USD fiyat değişimi, $ -0,0000009156.
Son 60 gün içerisinde, The Hawk / USD fiyat değişimi, $ -0,0000147317.
Son 90 gün içerisinde, The Hawk / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,32
30 Gün$ -0,0000009156-%4,99
60 Gün$ -0,0000147317-%80,36
90 Gün$ 0--

The Hawk için Fiyat Tahmini

2030 için The Hawk (UNBROKEN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, UNBROKEN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için The Hawk (UNBROKEN) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında The Hawk fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

The Hawk varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? The Hawk Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, UNBROKEN varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Hawk (UNBROKEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Hawk Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:51:14 (UTC+8)

The Hawk (UNBROKEN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
01-07 07:35:32Sektör Haberleri
Bitcoin Menarik Balik Bersama Meme Coin Lama, "114514" Merosot Lebih 90% dalam Sehari
01-06 21:10:15Sektör Haberleri
Solana生态应用年度收入达23.9亿美元,年增46%,创历史新高
01-06 14:41:58Sektör Haberleri
Solana生态系统恢复，PENGU、FARTCOIN、WIF及其他成熟代币在过去7天内录得超过40%的涨幅
01-06 14:28:48Sektör Haberleri
多个Base链代币飙升，CLANKER市值突破4400万美元

The Hawk Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.