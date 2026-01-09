Bugünkü The Hawk Fiyatı

Bugünkü The Hawk (UNBROKEN) fiyatı $ 0,00001833 olup, son 24 saatte % 1,32 değişim gösterdi. Mevcut UNBROKEN / USD dönüşüm oranı UNBROKEN başına $ 0,00001833 şeklindedir.

The Hawk, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.802,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 971,30M UNBROKEN şeklindedir. Son 24 saat içinde UNBROKEN, $ 0,00001701 (en düşük) ile $ 0,00001851 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001758 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000966 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNBROKEN, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde +%25,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Hawk (UNBROKEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,80K$ 17,80K $ 17,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,80K$ 17,80K $ 17,80K Dolaşım Arzı 971,30M 971,30M 971,30M Toplam Arz 971.300.681,599125 971.300.681,599125 971.300.681,599125

