the imperfect coin Logosu

the imperfect coin Fiyatı (IMPERFECT)

Listelenmedi

1 IMPERFECT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00274204
$0,00274204
+%45,401D
the imperfect coin (IMPERFECT) Canlı Fiyat Grafiği
the imperfect coin (IMPERFECT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00125664
24 sa Düşük
$ 0,00270767
24 sa Yüksek

$ 0,00125664
$ 0,00270767
$ 0,00270767
$ 0,00125664
+%27,52

+%51,53

--

--

the imperfect coin (IMPERFECT) canlı fiyatı $0,00285753. IMPERFECT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00125664 ve en yüksek $ 0,00270767 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IMPERFECT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00270767, en düşük fiyatı ise $ 0,00125664 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IMPERFECT son bir saatte +%27,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%51,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the imperfect coin (IMPERFECT) Piyasa Bilgileri

$ 2,70M
--
$ 2,70M
999,95M
999.954.988,85362
Şu anki the imperfect coin piyasa değeri $ 2,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMPERFECT arzı 999,95M olup, toplam arzı 999954988.85362. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,70M.

the imperfect coin (IMPERFECT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, the imperfect coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00097178.
Son 30 gün içerisinde, the imperfect coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, the imperfect coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, the imperfect coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00097178+%51,53
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

the imperfect coin (IMPERFECT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

the imperfect coin (IMPERFECT) Kaynağı

Resmi Websitesi

the imperfect coin Fiyat Tahmini (USD)

the imperfect coin (IMPERFECT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? the imperfect coin (IMPERFECT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak the imperfect coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

the imperfect coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

IMPERFECT Varlığından Yerel Para Birimlerine

the imperfect coin (IMPERFECT) Token Ekonomisi

the imperfect coin (IMPERFECT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IMPERFECT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: the imperfect coin (IMPERFECT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü the imperfect coin (IMPERFECT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IMPERFECT fiyatı, 0,00285753 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IMPERFECT / USD güncel fiyatı nedir?
IMPERFECT / USD güncel fiyatı $ 0,00285753. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
the imperfect coin varlığının piyasa değeri nedir?
IMPERFECT piyasa değeri $ 2,70M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IMPERFECT arzı nedir?
Dolaşımdaki IMPERFECT arzı, 999,95M USD.
IMPERFECT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IMPERFECT, ATH fiyatı olan 0,00270767 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IMPERFECT fiyatı (ATL) nedir?
IMPERFECT, ATL fiyatı olan 0,00125664 USD değerine düştü.
IMPERFECT işlem hacmi nedir?
IMPERFECT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
IMPERFECT bu yıl daha da yükselir mi?
IMPERFECT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IMPERFECT fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.