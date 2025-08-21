the imperfect coin (IMPERFECT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00125664 $ 0,00125664 $ 0,00125664 24 sa Düşük $ 0,00270767 $ 0,00270767 $ 0,00270767 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00125664$ 0,00125664 $ 0,00125664 24 sa Yüksek $ 0,00270767$ 0,00270767 $ 0,00270767 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00270767$ 0,00270767 $ 0,00270767 En Düşük Fiyat $ 0,00125664$ 0,00125664 $ 0,00125664 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%27,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%51,53 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

the imperfect coin (IMPERFECT) canlı fiyatı $0,00285753. IMPERFECT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00125664 ve en yüksek $ 0,00270767 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IMPERFECT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00270767, en düşük fiyatı ise $ 0,00125664 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IMPERFECT son bir saatte +%27,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%51,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the imperfect coin (IMPERFECT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,70M$ 2,70M $ 2,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,70M$ 2,70M $ 2,70M Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.954.988,85362 999.954.988,85362 999.954.988,85362

Şu anki the imperfect coin piyasa değeri $ 2,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMPERFECT arzı 999,95M olup, toplam arzı 999954988.85362. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,70M.