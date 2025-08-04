TIG Hakkında Daha Fazla Bilgi

TIG Fiyat Bilgileri

TIG Whitepaper

TIG Resmi Websitesi

TIG Token Ekonomisi

TIG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

The Innovation Game Logosu

The Innovation Game Fiyatı (TIG)

Listelenmedi

The Innovation Game (TIG) Canlı Fiyat Grafiği

$1.41
$1.41$1.41
+1.50%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü The Innovation Game (TIG) Fiyatı

The Innovation Game (TIG), şu anda 1.41 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 33.06M USD piyasa değerine sahiptir. TIG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

The Innovation Game Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.23%
The Innovation Game 24 saatlik fiyat değişimi
23.42M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TIG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TIG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında The Innovation Game (TIG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Innovation Game / USD fiyat değişimi, $ +0.01717958.
Son 30 gün içerisinde, The Innovation Game / USD fiyat değişimi, $ +1.7634554160.
Son 60 gün içerisinde, The Innovation Game / USD fiyat değişimi, $ +14.9583661230.
Son 90 gün içerisinde, The Innovation Game / USD fiyat değişimi, $ +1.12279509257716217.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01717958+1.23%
30 Gün$ +1.7634554160+125.07%
60 Gün$ +14.9583661230+1,060.88%
90 Gün$ +1.12279509257716217+390.94%

The Innovation Game (TIG) Fiyat Analizi

En güncel The Innovation Game fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

-0.47%

+1.23%

-13.98%

The Innovation Game (TIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 33.06M
$ 33.06M$ 33.06M

--
----

23.42M
23.42M 23.42M

The Innovation Game (TIG) Nedir?

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Innovation Game (TIG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

The Innovation Game (TIG) Token Ekonomisi

The Innovation Game (TIG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TIG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Innovation Game (TIG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TIG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TIG / VND
37,104.15
1 TIG / AUD
A$2.1714
1 TIG / GBP
1.0575
1 TIG / EUR
1.2126
1 TIG / USD
$1.41
1 TIG / MYR
RM5.9643
1 TIG / TRY
57.3447
1 TIG / JPY
¥207.27
1 TIG / ARS
ARS$1,923.5925
1 TIG / RUB
112.5744
1 TIG / INR
123.5724
1 TIG / IDR
Rp23,114.7504
1 TIG / KRW
1,947.5061
1 TIG / PHP
80.7789
1 TIG / EGP
￡E.68.3004
1 TIG / BRL
R$7.7832
1 TIG / CAD
C$1.9317
1 TIG / BDT
171.7098
1 TIG / NGN
2,149.3899
1 TIG / UAH
58.8252
1 TIG / VES
Bs173.43
1 TIG / CLP
$1,363.47
1 TIG / PKR
Rs399.6504
1 TIG / KZT
761.3295
1 TIG / THB
฿45.684
1 TIG / TWD
NT$42.018
1 TIG / AED
د.إ5.1747
1 TIG / CHF
Fr1.128
1 TIG / HKD
HK$11.0685
1 TIG / MAD
.د.م12.7746
1 TIG / MXN
$26.4798
1 TIG / PLN
5.1888
1 TIG / RON
лв6.1617
1 TIG / SEK
kr13.6065
1 TIG / BGN
лв2.3829
1 TIG / HUF
Ft484.7016
1 TIG / CZK
29.9061
1 TIG / KWD
د.ك0.43005
1 TIG / ILS
4.794