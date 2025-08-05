The Martian Dog (MARVIN) Nedir?

Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.

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The Martian Dog (MARVIN) Kaynağı Resmi Websitesi

The Martian Dog (MARVIN) Token Ekonomisi

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