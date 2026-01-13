Bugünkü The Official 41 Coin Fiyatı

Bugünkü The Official 41 Coin (41) fiyatı $ 0,00001428 olup, son 24 saatte % 6,43 değişim gösterdi. Mevcut 41 / USD dönüşüm oranı 41 başına $ 0,00001428 şeklindedir.

The Official 41 Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.260,71 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,32M 41 şeklindedir. Son 24 saat içinde 41, $ 0,00001414 (en düşük) ile $ 0,00001527 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00004312 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000651 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 41, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%1,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Official 41 Coin (41) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,26K$ 14,26K $ 14,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,26K$ 14,26K $ 14,26K Dolaşım Arzı 998,32M 998,32M 998,32M Toplam Arz 998.315.687,032202 998.315.687,032202 998.315.687,032202

Şu anki The Official 41 Coin piyasa değeri $ 14,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 41 arzı 998,32M olup, toplam arzı 998315687.032202. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,26K.